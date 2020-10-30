В Ростовской области оценили ситуацию с проверками МСБ

Замглавы Ростовской области Алексей Изотов на заседании заявил, что за год количество проверок бизнеса уменьшилось в 12,6 раза.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Изотов напомнил, что из-за ситуации с коронавирусом до января 2021 года объявлен мораторий на проверки бизнеса.

«В сентябре состоялось 126 проверок, что в 12,6 раза меньше, чем годом ранее. Количество проверочных мероприятий достигло исторического минимума», — заявил Изотов.

Эксперты, в частности, отметили, что проводимые Роспотребнадзором проверки отменить нельзя.

Ранее НСН сообщала, что на столичном портале для малого предпринимательства запустили новый онлайн-сервис — интерактивный помощник.