В петербургском Фонде содействия кредитованию малого и среднего бизнеса рассказали о работе во время пандемии

Исполнительный директор петербургского Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Александра Питкянен рассказала о работе во время пандемии.

«Как и до пандемии, большинство заявок — от торговых и промышленных компаний. С ухудшением экономической ситуации выросло число обращений от представителей сферы услуг. Это и компании туриндустрии, работающие с пассажирскими перевозками, грузоперевозками, и гостиничный бизнес», — сообщила она в беседе с «Петербургским дневником».

По её словам, средства просят на текущую деятельность, в том числе на зарплаты, аренду, коммунальные платежи, закупку сырья.

Как отметила Питкянен, в настоящее время у предпринимателей нет пессимистичного настроя.

«Бизнесу предоставляют всестороннюю финансовую поддержку, совершенствуются механизмы взаимодействия предпринимательского сообщества и власти, разрабатываются новые продукты», — сказала она.

Питкянен добавила, что экономика Петербурга начала восстанавливаться в июле и сейчас многое будет зависеть от соблюдения населением и бизнесом рекомендаций эпидемиологов.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Фонд микрофинансирования Севастополя предоставил 100 микрозаймов на общую сумму около 270 млн рублей во время пандемии.