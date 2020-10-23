Фонд микрофинансирования Севастополя выдал микрозаймы на 270 млн рублей во время пандемии

Фонд микрофинансирования Севастополя предоставил 100 микрозаймов на общую сумму около 270 млн рублей во время пандемии.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Из 100 микрозаймов 80 выданы на льготных условиях. У субъектов малого и среднего бизнеса, получивших финансовую поддержку, трудоустроено в общей сложности 857 работников.

За отчётный период фонд провёл 704 консультации.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве рассказали о консультациях для малого бизнеса в 2020 году.