Фонд микрофинансирования Севастополя выдал микрозаймы на 270 млн рублей во время пандемии

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Фонд микрофинансирования Севастополя предоставил 100 микрозаймов на общую сумму около 270 млн рублей во время пандемии.
Фонд микрофинансирования Севастополя выдал микрозаймы на 270 млн рублей во время пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Из 100 микрозаймов 80 выданы на льготных условиях. У субъектов малого и среднего бизнеса, получивших финансовую поддержку, трудоустроено в общей сложности 857 работников.

За отчётный период фонд провёл 704 консультации.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве рассказали о консультациях для малого бизнеса в 2020 году.

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