Фонд микрофинансирования Севастополя выдал микрозаймы на 270 млн рублей во время пандемии
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
Из 100 микрозаймов 80 выданы на льготных условиях. У субъектов малого и среднего бизнеса, получивших финансовую поддержку, трудоустроено в общей сложности 857 работников.
За отчётный период фонд провёл 704 консультации.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве рассказали о консультациях для малого бизнеса в 2020 году.