Аналитик дал прогноз по курсу валют на ноябрь

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский дал прогноз по курсу валют на ноябрь.

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что Банк России будет проводить валютные интервенции до конца года. Рублю будут сопутствовать и продажи валюты госкомпаниями, которые в рамках директивы правительства должны поддерживать чистую валютную позицию на уровне 2018 года.

«На следующей неделе состоятся выборы президента США. Они в значительной мере отразятся на рубле», — напомнил Капустянский.

По его словам, от нового главы государства будут зависеть риторика и действия в отношении России. Также от исхода выборов может зависеть размер помощи американской экономике, о которой никак не договорятся республиканцы и демократы, пояснил эксперт.

Как прогнозирует Капустянский, если меры поддержки будут приняты, а риторика нового президента не будет негативной в отношении России, то пара доллар/рубль в следующем месяце способна вернуться в диапазон 74—76, а евро/рубль — в рамки 87—89.

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