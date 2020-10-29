Эксперт прокомментировал цены на нефть

Член Международного союза экономистов Игорь Диденко прокомментировал в беседе с RT снижение цены на декабрьские фьючерсы нефти марки Brent ниже $38 за баррель.

По словам Диденко, в преддверии выборов в США мировые биржи «резко задёргались», и это, как отметил специалист, сказалось на котировках.

«Все очень сильно опасаются, что результаты выборов в США будут не совсем благоприятны для мировой экономики, если вдруг демократы решат резко поменять экономический вектор. Вполне возможно, что это может сказаться и на ценах на нефть. Всё-таки экономическая политика Трампа очень стимулирующая для крупнейших экономических игроков, а политика демократов — пока ещё непонятно, какой она будет в этом плане и насколько она будет вообще в целом предсказуемой», — объяснил эксперт.

Цена на декабрьские фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов ранее опускалась ниже $38 за баррель.