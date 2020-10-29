Экономист прокомментировал ситуацию с ценой на нефть Brent

Руководитель консультационной практики «Управленческие решения деловых проблем» кандидат экономических наук Евгений Змиев прокомментировал в беседе с RT снижение цены на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов ниже $38 за баррель.

По словам Змиева, снижение цены на нефть означает, что мировая экономика «вступила в очередную полосу охлаждения».

«Как мы видим, снижение цен на нефть очень тесно коррелирует с коронавирусной пандемией, потому что общее охлаждение, снижение экономических оборотов, снижение экономической активности в мире в первую очередь приводит к снижению потребности в топливных ресурсах — соответственно, и в бензине, керосине, мазуте, дизтопливе, а это всё нефть», — пояснил эксперт.

Аналитик отметил, что очередное снижение цены на нефть может быть сильным и длительным.

«То есть нефть может опуститься на очень низкие цены вплоть до того, что это будет $10 за баррель, $5 за баррель, даже ниже», — заключил Змиев.

Ранее сообщалось, что цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов опустилась ниже $38 за баррель.