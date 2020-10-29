Минфин не исключает займов на внешних рынках до конца 2020 года

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Минфин России не исключает возможность размещения еврооблигаций в 2021 году, а также выхода на внешние рынки займов и в текущем году, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Минфин не исключает займов на внешних рынках до конца 2020 года
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Если и будем выходить на внешние рынки, то это, скорее всего, будут еврооблигации», — приводит РИА Новости ответ Силуанова на вопрос о размещениях на внешних рынках в 2021 году.

По его словам, такая возможность рассматривается и в 2020 году.

Он также отметил, что для России внешние заимствования не являются определяющими.

Ранее Силуанов рассказал, сколько власти потратят на поддержку российской экономики в 2020—2021 годах.

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