Минфин не исключает займов на внешних рынках до конца 2020 года
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- РИА Новости
«Если и будем выходить на внешние рынки, то это, скорее всего, будут еврооблигации», — приводит РИА Новости ответ Силуанова на вопрос о размещениях на внешних рынках в 2021 году.
По его словам, такая возможность рассматривается и в 2020 году.
Он также отметил, что для России внешние заимствования не являются определяющими.
Ранее Силуанов рассказал, сколько власти потратят на поддержку российской экономики в 2020—2021 годах.