Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

Инвестиционный банкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган оценил ситуацию на валютном рынке.

«Скорее всего, евро будет колебаться против доллара в диапазоне примерно 1,12—1,21. Я не жду сильных просадок евро на уровень 1,05—1,08, но, с другой стороны, как предрекают многие, я не жду обвала доллара на уровень 1,30—1,40», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Что касается рубля, то эксперт не исключил, что в случае каких-либо колебаний в мире доллар может уйти на 80—82 рубля, но ждать отметок в 90—95 и выше не стоит.

«У страны положительное сальдо счёта текущих операций. У страны достаточно большие резервы», — пояснил он.

Кроме того, указал Коган, ЦБ может ещё продать чуть больше валюты.

Ранее заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на валютном рынке.