В Кремле оценили необходимость поддержки бизнеса на фоне пандемии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на фоне сложившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции дополнительная поддержка бизнеса пока не требуется.
В Кремле оценили необходимость поддержки бизнеса на фоне пандемии
  • Pixabay

«В настоящий момент нет ситуации, которая была бы связана с остановкой экономики. Экономика работает. ...Все экономические операторы, как это говорится не по-русски, а по-русски — компании и предприятия — работают. Поэтому сейчас пока функционируют, и в настоящий момент такой потребности нет», — сказал Песков.

Он отметил, что обеспечить «бесперебойность работы экономики», позволили принятые ранее меры.

Ранее глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева в ходе выступления на заседании Мосгордумы сообщила, что бизнес в Москве «тотально закрываться не будет».

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