Бюджет Омской области получил 85,6 млн рублей в виде неналоговых поступлений с начала года

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Бюджет Омской области получил 85,6 млн рублей в виде неналоговых поступлений с начала 2020 года.
Бюджет Омской области получил 85,6 млн рублей в виде неналоговых поступлений с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Из указанной суммы 15,3 млн рублей составили поступления от приватизации, а 48,2 млн — от аренды областного имущества. Иные поступления — ещё 22,1 млн.

В 2020 году для сохранения экономического потенциала региональные предприятия освободили от оплаты части прибыли в областной бюджет. Также на этот год обнулён размер дивидендов для областных акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии собрали более 85 млрд рублей налогов с начала года.

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