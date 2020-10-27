Эксперт дал прогноз по курсу рубля на конец года

Короткая ссылка
Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов дал прогноз по курсу рубля на конец 2020 года.
Эксперт дал прогноз по курсу рубля на конец года
  • © Diy13
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что прежде всего на отечественную валюту влияет динамика пандемии. Ещё одним фактором эксперт считает президентские выборы в США. Огромную роль играют и котировки нефти.

«Доллар к концу года может преодолеть отметку 80 рублей (несмотря на временное укрепление рубля сейчас), евро может стоить 94—95 рублей», — считает Тузов.

Со своей стороны, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин в беседе с Life.ru отметил, что поддержку рублю оказывают действия Центробанка.

«С одной стороны, объём продаж валюты не такой большой, чтобы фундаментально влиять на курсовую динамику. С другой — это важный сигнал для рыночных настроений, который должен поддержать рубль в обозримой перспективе», — сказал он.

Как прогнозирует эксперт, на какой-то короткий срок рубль может укрепиться на уровне 76 единиц за доллар.

Ранее экономист Виталий Калугин рассказал о событиях, влияющих на курс рубля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить