Эксперт дал прогноз по курсу рубля на конец года

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов дал прогноз по курсу рубля на конец 2020 года.

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что прежде всего на отечественную валюту влияет динамика пандемии. Ещё одним фактором эксперт считает президентские выборы в США. Огромную роль играют и котировки нефти.

«Доллар к концу года может преодолеть отметку 80 рублей (несмотря на временное укрепление рубля сейчас), евро может стоить 94—95 рублей», — считает Тузов.

Со своей стороны, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин в беседе с Life.ru отметил, что поддержку рублю оказывают действия Центробанка.

«С одной стороны, объём продаж валюты не такой большой, чтобы фундаментально влиять на курсовую динамику. С другой — это важный сигнал для рыночных настроений, который должен поддержать рубль в обозримой перспективе», — сказал он.

Как прогнозирует эксперт, на какой-то короткий срок рубль может укрепиться на уровне 76 единиц за доллар.

Ранее экономист Виталий Калугин рассказал о событиях, влияющих на курс рубля.