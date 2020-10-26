Фермерам Удмуртии дополнительно предоставят более 154 млн рублей в качестве грантов

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Фермерским хозяйствам Удмуртии дополнительно предоставят 154,4 млн рублей в качестве грантов.
Фермерам Удмуртии дополнительно предоставят более 154 млн рублей в качестве грантов
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

На поддержку могут рассчитывать те, кто ещё не получал гранты по программам «Агростартап», «Начинающий фермер», «Семейная ферма» и на развитие материально-технической базы кооперативов. Заявки принимаются на сумму не более 6 млн рублей.

Полученными средствами разрешено погасить до 80% затрат на покупку техники, животных, различного оборудования для переработки продукции.

Конкурс проходит до 10 ноября.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму рассказали о реализации средств, выделенных на господдержку аграриев.

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