В Крыму рассказали о реализации средств, выделенных на господдержку аграриев

Министерство сельского хозяйства Крыма реализовало 75,7% средств, направленных на господдержку аграриев. С начала 2020 года до сельхозпроизводителей доведено 2,2 млрд рублей.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как заявил глава министерства Андрей Рюмшин, средства освоены в полном объёме на поддержку садоводства, виноградарства, а также на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

«В полном объёме освоены субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования», — отметил он.

Кроме того, предоставлено 100% субсидий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

В 2020 году на развитие республиканского АПК федеральным и региональным бюджетами выделено 2,8 млрд рублей.

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