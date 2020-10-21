В Крыму рассказали о реализации средств, выделенных на господдержку аграриев

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Министерство сельского хозяйства Крыма реализовало 75,7% средств, направленных на господдержку аграриев. С начала 2020 года до сельхозпроизводителей доведено 2,2 млрд рублей.
В Крыму рассказали о реализации средств, выделенных на господдержку аграриев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как заявил глава министерства Андрей Рюмшин, средства освоены в полном объёме на поддержку садоводства, виноградарства, а также на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

«В полном объёме освоены субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования», — отметил он.

Кроме того, предоставлено 100% субсидий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

В 2020 году на развитие республиканского АПК федеральным и региональным бюджетами выделено 2,8 млрд рублей.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что в Татарстане рассказали о ходе работ по уборке зерновых.

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