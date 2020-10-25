Орешкин дал прогноз по курсу рубля

Помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1» дал прогноз по курсу рубля.

Он отметил, что рубль «плавающий, поэтому он может колебаться как в ту, так и иную сторону, и на него зачастую действуют какие-то временные факторы, рассуждения о санкциях, общее отношение к риску на глобальных рынках».

«Но мы видим, что периоды ослабления всегда сменяются периодами укрепления, мы видели это и весной этого года, когда был резкий всплеск курса, — значительную часть потерь рубль потом отыграл», — цитирует ТАСС Орешкина.

По его словам, «такой сценарий вероятен и сейчас».

Ранее член президиума Столыпинского клуба экономист Владислав Жуковский в беседе с НСН заявил, что чем ближе дата выборов президента США (3 ноября), тем больше российская валюта может двигаться к 80—82 рублям за доллар.