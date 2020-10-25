Кудрин дал совет по хранению сбережений

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала «Россия 1» дал совет по хранению сбережений.

«Моё личное мнение, что мы где-то останемся вот близко около тех значений, где мы сейчас находимся, до конца 2021 года», — приводит ТАСС комментарий Кудрина о курсе рубля на ближайшее время.

Глава Счётной палаты отметил, что «это неблагодарная вещь — курс рубля прогнозировать».

Он также заявил, что «если у вас небольшие сбережения, то в целом можно оставаться пока в рублях, если вы будете обращаться к этим средствам».

«Если вы можете сберегать эти средства, запланировали сохранить больше чем на год-полтора, то лучше диверсифицировать: часть оставить в рублях, часть оставить в валюте», — сказал Кудрин.

Ранее член президиума Столыпинского клуба экономист Владислав Жуковский в беседе с НСН заявил, что чем ближе дата выборов президента США (3 ноября), тем больше российская валюта может двигаться к 80—82 рублям за доллар.