Греф дал прогноз по курсу рубля

Глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия 1» дал прогноз по курсу рубля.

Он отметил, что «фундаментально курс сегодня сильно недооценён».

«И если геополитические факторы стабилизируются и ситуация с коронавирусом станет более-менее стабильной и понятной, то я думаю, рубль до конца года укрепится», — цитирует ТАСС Грефа.

По его словам, «второй фактор — это, собственно, фундаментальные экономические причины».

Он пояснил, что «это приток валюты, валютный баланс, который зависит от цен на наши экспортные товары и в первую очередь на нефть».

Ранее член президиума Столыпинского клуба экономист Владислав Жуковский в беседе с НСН заявил, что чем ближе дата выборов президента США (3 ноября), тем больше российская валюта может двигаться к 80—82 рублям за доллар.