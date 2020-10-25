Греф дал прогноз по курсу рубля
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- РИА Новости
Он отметил, что «фундаментально курс сегодня сильно недооценён».
«И если геополитические факторы стабилизируются и ситуация с коронавирусом станет более-менее стабильной и понятной, то я думаю, рубль до конца года укрепится», — цитирует ТАСС Грефа.
По его словам, «второй фактор — это, собственно, фундаментальные экономические причины».
Он пояснил, что «это приток валюты, валютный баланс, который зависит от цен на наши экспортные товары и в первую очередь на нефть».
Ранее член президиума Столыпинского клуба экономист Владислав Жуковский в беседе с НСН заявил, что чем ближе дата выборов президента США (3 ноября), тем больше российская валюта может двигаться к 80—82 рублям за доллар.