Эксперт оценил перспективы восстановления добычи нефти

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Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил перспективы восстановления добычи нефти.
Эксперт оценил перспективы восстановления добычи нефти
  • Reuters

В беседе с Nation News он заявил, что это будет зависеть от ситуации с пандемией и того, какие примут меры по ограничению передвижения граждан.

«Авиация формирует 10% мирового спроса на нефть, не говоря уже о других транспортных средствах. Если авиасообщение в полной мере не возобновится в течение полугода или года, тогда мы затянем выход на предыдущий уровень добычи и экспорта нефти», — пояснил эксперт.

Ранее ведущий аналитик QBF Олег Богданов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы мирового рынка нефти и газа.

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