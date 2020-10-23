Эксперт оценил перспективы восстановления добычи нефти
- Reuters
В беседе с Nation News он заявил, что это будет зависеть от ситуации с пандемией и того, какие примут меры по ограничению передвижения граждан.
«Авиация формирует 10% мирового спроса на нефть, не говоря уже о других транспортных средствах. Если авиасообщение в полной мере не возобновится в течение полугода или года, тогда мы затянем выход на предыдущий уровень добычи и экспорта нефти», — пояснил эксперт.
Ранее ведущий аналитик QBF Олег Богданов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы мирового рынка нефти и газа.