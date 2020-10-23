Эксперт оценил перспективы восстановления добычи нефти

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил перспективы восстановления добычи нефти.

В беседе с Nation News он заявил, что это будет зависеть от ситуации с пандемией и того, какие примут меры по ограничению передвижения граждан.

«Авиация формирует 10% мирового спроса на нефть, не говоря уже о других транспортных средствах. Если авиасообщение в полной мере не возобновится в течение полугода или года, тогда мы затянем выход на предыдущий уровень добычи и экспорта нефти», — пояснил эксперт.

Ранее ведущий аналитик QBF Олег Богданов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы мирового рынка нефти и газа.