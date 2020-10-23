Руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о преимуществах цифрового рубля.

Она отметила, что «преимущества, конечно, — удобства расчёта, удобная форма, большим преимуществом может быть и то, что расчёты можно будет осуществлять офлайн».

По её словам, «цифровая валюта сможет легко встраиваться в функционирование экономики, например со смарт-контрактами и так далее, то есть облегчать функционирование собственно цифровой экономики работы с цифровыми финансовыми активами».

«У нас недавно был принят закон о цифровых финансовых активах, и, на мой взгляд, это такие важные преимущества, есть спрос, есть востребованность. Мы видим, как развиваются... и разные системы платежей и расчётов, моментальных расчётов, мы видим и востребованность системы быстрых платежей», — цитирует РИА Новости Набиуллину.

Она заявила, что «люди и бизнес хотят быстрых, удобных, практически моментальных расчётов, кроме того, цифровой рубль — это рубль, эмитированный ЦБ, и поэтому Центральный банк отвечает за устойчивость этих денег, это тоже, конечно, преимущество».

При этом глава регулятора отметила, что «минусы связаны с информационной безопасностью».

«Скорее не минус, а вызов для нас пока — как выстроить технологию осуществления офлайн-расчётов с цифровым рублём», — пояснила она.

По словам главы ЦБ, «то, что касается онлайн-расчётов в зависимости от модели, там более или менее всё понятно».

«Здесь, конечно, нужно будет обсуждение технологий, развитие технологий. Пока нет таких выработанных решений до конца», — заявила она.

Она также сообщила, что, «конечно, не риском, а скорее предметом для анализа и понимания является то, как его распространение может повлиять на финансовую сферу в целом».

«Хотя я считаю, что здесь риски совсем небольшие, потому что весь инструментарий, в том числе нашего взаимодействия с банками по управлению ликвидности в этих условиях, мы понимаем, как это будет работать. Тем не менее мы хотим обсудить с теми, кто будет пользоваться этим рублём, может быть, есть вещи, которые и участники рынка нам подскажут, подскажут, на что обратить внимание, будем эту тему обсуждать», — добавила Набиуллина.

Ранее сообщалось, что Центробанк представил доклад по созданию и внедрению цифровой национальной валюты — цифрового рубля.

Доктор экономических наук Константин Ордов в беседе с Nation News прокомментировал планы по разработке цифрового рубля.