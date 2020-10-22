Эксперт оценил решение правительства продлить льготную ипотеку

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Научный сотрудник Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаил Хромов прокомментировал решение правительства продлить программу льготной ипотеки по ставке 6,5% для россиян.
Эксперт оценил решение правительства продлить льготную ипотеку
  • РИА Новости

Об этом Михаил Хромов рассказал в беседе с телеканалом «360».

«Основные бенефициары этой меры — строительный комплекс, который столкнулся бы с резким спадом спроса в условиях пандемии и снижения доходов населения. Второе — это банки. Они оказываются в плюсе, поскольку реально ставка по ипотеке с учётом риска и текущих условий банками предлагалась значительно выше, чем текущий субсидированный уровень 6,5% годовых. За счёт того, что разница выплачивается государством, банки могут предлагать эту ставку заёмщику», — сказал Михаил Хромов.

Цены на рынке из-за льготной ставки и спроса не снижаются, а немного растут.

«Экономия на выплату процентов сейчас составляет порядка 20%. Если на 4% поднимется стоимость жилья, то мы всё равно имеем экономию в 15% на 20-летнем горизонте», — резюмировал эксперт.

При этом он затруднился ответить на вопрос, может ли ставка 6,5% стать постоянной. Последнее слово — за правительством.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию со льготной ипотекой.

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