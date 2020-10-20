Глава Тульской области рассказал о новом заводе графитовых уплотнителей

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал о преимуществах открытия завода по производству уплотнителей «Тензограф».

Промышленный комплекс был открыт в особой экономической зоне «Узловая» в Узловском районе области.

Основной продукцией предприятия станут высокоэффективные уплотнители, которые будут использоваться в топливно-энергетическом комплексе страны, промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве.

При этом над научной основой технологий работали учёные Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

«Мы сегодня с вами открываем уникальное предприятие, уникальное по тому производству и направлению, которое критически важно на сегодняшний день во всех сферах и отраслях промышленности», — сказал Дюмин во время выступления.

Губернатор отметил, что в производстве малотоннажной химии, которая имела успех и развитие в Советском Союзе, после распада СССР произошли сбои, и доля импорта продукции составляла порядка 100% по всем направлениям, которые были нужны. В том числе это касалось оборонно-промышленного комплекса.

«Речь идёт не только об обороноспособности нашей страны, но и о развитии экономического потенциала и тех отраслей, без которых сегодняшний день, завтрашний день практически невозможен», — подчеркнул губернатор.

Председатель совета директоров ГК «Унихимтек» Виктор Авдеев рассказал, в чём заключается высокотехнологичность производимых на заводе материалов.

«Эти материалы так и называются — графитовые, на основе мультиграфеновых структур... Эти материалы, их можно назвать резиной, потому что при сжатии они сжимаются и увеличиваются в объёме до 15—20% десятки тысяч раз, и это свойство резины, к которой мы привыкли, и при температуре жидкого геля работает без изменений, и на воздухе до 500—600 °C, а в инертной среде — до 1000—2000 °C. Фактически мы эти материалы и создали», — пояснил он в беседе с RT, отметив, что это самые «современные уплотнительные материалы».

Кроме того, графит, как инертное вещество, работает в любой щелочной среде, отметил он.

Авдеев также назвал отрасли, в которых применяются подобные продукты, среди которых атомная тепловая энергетика, нефтедобыча, нефтетранспортировка и нефтепереработка, автомобильная промышленность и ЖКХ, — «везде, где насосы, везде, где что-то качают, везде, где давление».

Создание таких материалов начиналось с развития космической отрасли, добавил он. Как уточнил специалист, на новом предприятии до конца года «по плану» будут работать 88 человек.