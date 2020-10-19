Новак рассказал об уровне выполнения Россией сделки ОПЕК+

Глава российского Минэнерго Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» рассказал об уровне выполнения Россией сделки ОПЕК+.

«Россия всегда была ответственным участником соглашения ОПЕК+ и исполняет свои обязанности и те квоты, которые установлены, всегда близко к 100%. Это и сейчас, и по новому соглашению так происходит», — цитирует ТАСС Новака.

Ранее Новак заявлял, что «нефть будет оставаться ведущим источником энергии ещё не один десяток лет».

В сентябре ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.