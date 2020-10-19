В Нижегородской области рассказали о ходе уборки урожая

В Нижегородской области рассказали о ходе работ по уборке урожая.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«По большинству основных сельхозкультур отмечается рост и объёмов производства, и урожайности. Получен хороший урожай картофеля, овощей, сахарной свёклы», — заявил губернатор Глеб Никитин.

По данным на 19 октября, аграрии намолотили 17,3 тыс. тонн зёрен рапса, заготовили 35 тыс. тонн овощей, собрали более 1,6 млн тонн зерна.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что сельхозпредприятия Удмуртии получили 1,7 млрд рублей субсидий с начала 2020 года, из них 970 млн — средства из федерального бюджета.