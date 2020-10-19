Новак сообщил итоги встречи министров мониторингового комитета ОПЕК+
- РИА Новости
Он сообщил, что «по итогам была достигнута договорённость о том, чтобы продолжать исполнять соглашения в полном объёме, даны соответствующие рекомендации».
«Мы договорились встретиться в следующий раз уже в ноябре, через месяц, для того чтобы подвести итоги за октябрь и оценить ситуацию, которая будет складываться в зимний период», — добавил он.
Ранее Новак заявлял, что «нефть будет оставаться ведущим источником энергии ещё не один десяток лет».
В сентябре ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.