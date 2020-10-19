В Минэнерго рассказали об энергосотрудничестве с Южной Кореей

В Минэнерго России сообщили, что в формате видеоконференции состоялась встреча сопредседателей Совместного российско-корейского комитета по сотрудничеству в области энергетики и природных ресурсов — заместителя министра энергетики России Антона Инюцына и заместителя министра по вопросам энергетики и ресурсов Южной Кореи Джу Ёнджуна.

Об этом сообщается на сайте российского Минэнерго.

Инюцын отметил, что «энергетическое сотрудничество между Россией и Кореей стабильно развивается».

Замминистра заявил, что «основное взаимодействие сконцентрировано в нефтегазовой сфере, имеются перспективы углубления кооперации в электроэнергетике».

«Мы со своей стороны настроены на дальнейшую интенсификацию энергетического диалога», — сообщил Инюцын.

В сообщении отмечается, что, говоря о сотрудничестве в газовой сфере, «замминистра рассказал, что благодаря долгосрочному контракту на поставку СПГ с проекта «Сахалин-2» в Республику Корея было отгружено 20,0 млн т нефти и 24,9 млн т СПГ».

Также Инюцын напомнил, что «ПАО «НОВАТЭК» совместно с европейскими и азиатскими партнерами реализовало проект по созданию мощностей по производству СПГ на полуострове Ямал — «Ямал СПГ» — и реализует следующий СПГ-проект на Гыданском полуострове — «Арктик СПГ — 2».

Инюцын рассказал, что «в рамках реализации проекта «Арктик СПГ — 2» размещены заказы на строительство на российской верфи «Звезда» 15 судов-газовозов ледового класса Arc7. Строительство данных судов будет осуществляться «Звездой» в сотрудничестве с технологическим партнёром — южнокорейской компанией Samsung Heavy Industry».

«Что касается электроэнергетического сотрудничества, Антон Инюцын отметил, что российская сторона готова рассмотреть возможность реализации инициативы южнокорейских партнёров по объединению энергосистем России и Республики Корея, в частности российские энергетические компании ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети» и АО «СО ЕЭС» готовы подключиться к работе по этому направлению», — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Южная Корея и Россия обсудят визит российского президента Владимира Путина в Республику Корея после нормализации ситуации с коронавирусом.