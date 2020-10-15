Эксперт оценил исследование МВФ о совокупном госдолге
- Reuters
«Мировая экономика в текущем состоянии основывается на долге — он является единственным фактором, поддерживающим её. Альтернативы другой не придумано — развитие происходит за счёт привлечения заёмного капитала, выступающего питательной средой», — заявил Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, альтернативы нет и в ближайшие годы рост совокупного долга продолжится.
Ранее в МВФ рассказали о восстановлении мировой экономики после пандемии.