В МВФ рассказали о восстановлении мировой экономики после пандемии
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«Мировая экономика восстанавливается после кризиса. Но это бедствие далеко от завершения. Все страны сейчас сталкиваются с тем, что я бы назвала долгим подъёмом, трудным восхождением, которое будет длительным, неравномерным и неопределённым», — цитирует её ТАСС.
Вместе с этим она допустила, что в ходе этого процесса, возможно, будут откаты назад.
Соответствующее заявление она сделала во время выступления на организованном Лондонской школой экономики (LSE) онлайн-мероприятии в преддверии ежегодной встречи МВФ и Всемирного банка, которая пройдёт 12—18 октября.
Ранее Всемирный банк назвал сроки восстановления мировой экономики после пандемии.