В МВФ рассказали о восстановлении мировой экономики после пандемии

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева высказалась по поводу того, как будет восстанавливаться мировая экономика после пандемии коронавирусной инфекции.

«Мировая экономика восстанавливается после кризиса. Но это бедствие далеко от завершения. Все страны сейчас сталкиваются с тем, что я бы назвала долгим подъёмом, трудным восхождением, которое будет длительным, неравномерным и неопределённым», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим она допустила, что в ходе этого процесса, возможно, будут откаты назад.

Соответствующее заявление она сделала во время выступления на организованном Лондонской школой экономики (LSE) онлайн-мероприятии в преддверии ежегодной встречи МВФ и Всемирного банка, которая пройдёт 12—18 октября.

Ранее Всемирный банк назвал сроки восстановления мировой экономики после пандемии.