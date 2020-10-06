В МВФ рассказали о восстановлении мировой экономики после пандемии

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева высказалась по поводу того, как будет восстанавливаться мировая экономика после пандемии коронавирусной инфекции.
В МВФ рассказали о восстановлении мировой экономики после пандемии
  • © REUTERS/Johannes P. Christo

«Мировая экономика восстанавливается после кризиса. Но это бедствие далеко от завершения. Все страны сейчас сталкиваются с тем, что я бы назвала долгим подъёмом, трудным восхождением, которое будет длительным, неравномерным и неопределённым», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим она допустила, что в ходе этого процесса, возможно, будут откаты назад.

Соответствующее заявление она сделала во время выступления на организованном Лондонской школой экономики (LSE) онлайн-мероприятии в преддверии ежегодной встречи МВФ и Всемирного банка, которая пройдёт 12—18 октября.

Ранее Всемирный банк назвал сроки восстановления мировой экономики после пандемии.

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