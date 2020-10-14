Минпромторг уточнил данные о снятии санкций с украинских предприятий

Минпромторг уточнил данные, касающиеся снятия санкций с украинских предприятий.

Как указывается на сайте ведомства, в данном случае речь идёт о «конкретной номенклатуре трёх украинских производителей».

«Барский машиностроительный завод» выпускает котлы центрального отопления... Компания «Брацлав» производит доильные аппараты, что создаст дополнительную конкурентную среду для европейских компаний, поставляющих эту продукцию на российский рынок. Рубежанский картонно-тарный комбинат выпускает гофрокартон», — указывается в заявлении.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров отметил, что в настоящий момент российская сторона обеспечена собственными мощностями для производства указанной продукции, однако Москва в данном случае идёт навстречу украинской стороне.

«Сегодня Россия обеспечена собственными мощностями для производства указанной продукции... Мы готовы пойти навстречу нашим украинским партнёрам в этом вопросе и рассчитываем, что этот шаг окажет позитивный эффект для двусторонних экономических отношений», — пояснил глава ведомства.

Вместе с этим он отметил, что соответствующее решение не повлияет на россиян и бизнес, интересы российских поставщиков и покупателей будут в полной мере соблюдены.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с правительством поддержал предложение премьера России Михаила Мишустина разрешить поставки в страну продукции ряда украинских предприятий, в отношении которых были введены ответные ограничительные меры.