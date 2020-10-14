Эксперт прокомментировал планы по разработке цифрового рубля

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Доктор экономических наук Константин Ордов прокомментировал сообщение о том, что Банк России представил доклад по созданию и внедрению цифровой национальной валюты — цифрового рубля.
Эксперт прокомментировал планы по разработке цифрового рубля
  • © РИА Новости

В беседе с Nation News эксперт выразил мнение, что у цифрового рубля есть потенциал стать на треть формой взаиморасчётов и при этом интегрироваться во многие цифровые системы.

Как считает Ордов, это шанс для российской экономики и бизнеса извлечь то же, что извлекает доллар в качестве международной резервной валюты.

Эксперт также отметил, что в цифровой экономике деньги «становятся реальным балансом предложения и спроса на профессиональные качества участников экономических взаимоотношений».

Ранее финансовый аналитик Олег Шибанов в беседе с Newinform оценил ситуацию с вложением средств в 2020 году.

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