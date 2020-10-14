Эксперт прокомментировал планы по разработке цифрового рубля
- © РИА Новости
В беседе с Nation News эксперт выразил мнение, что у цифрового рубля есть потенциал стать на треть формой взаиморасчётов и при этом интегрироваться во многие цифровые системы.
Как считает Ордов, это шанс для российской экономики и бизнеса извлечь то же, что извлекает доллар в качестве международной резервной валюты.
Эксперт также отметил, что в цифровой экономике деньги «становятся реальным балансом предложения и спроса на профессиональные качества участников экономических взаимоотношений».
Ранее финансовый аналитик Олег Шибанов в беседе с Newinform оценил ситуацию с вложением средств в 2020 году.