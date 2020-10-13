Путин поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии
- РИА Новости
«Проведён обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на мировых рынках энергоносителей. Подчёркнута важность продолжения совместной работы, в том числе в формате «ОПЕК+», — сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что дана позитивная оценка достигнутому уровню двусторонних отношений, выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-саудовского сотрудничества в различных областях.
В сентябре глава российского МИД Сергей Лавров провёл переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом.