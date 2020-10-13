Эксперт прокомментировал прогноз МЭА

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ежегодный долгосрочный прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому мировой спрос на нефть восстановится до докризисного уровня к 2023 году.

«Сколько будет стоить нефть к 2040 году и даже к 2030-му, сегодня точно никто сказать не может», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его мнению, цены на нефть к 2025 году могут вырасти. Как отметил эксперт, компании вынуждены переходить от простых и наиболее рентабельных проектов ко всё более сложным.

«То есть чем дороже американские сланцы, тем выше цена на нефть во всём мире. Эти два фактора повлияют на то, что к 2025 году цены на нефть действительно подрастут», — пояснил Юшков.

По прогнозам МЭА, в 2020-м мировой спрос на нефть сократится на 8% (8 млн баррелей в сутки) по сравнению с 2019 годом.

В сентябре ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.