МЭА ожидает восстановления докризисного спроса на нефть к 2023 году

Мировой спрос на нефть восстановится до докризисного уровня к 2023 году, следует из ежегодного долгосрочного прогноза Международного энергетического агентства (МЭА).

По прогнозам МЭА, в 2020-м мировой спрос на нефть сократится на 8% (8 млн баррелей в сутки) по сравнению с 2019 годом.

«В 2021 году спрос на нефть вырастет на 5 млн баррелей в сутки и вернётся к докризисным уровням примерно к 2023 году», — приводит сообщение РИА Новости.

При этом в 2030 году ожидается выход мирового спроса на нефть на плато.

«С 2030 года он выйдет на плато, а ежегодный рост будет составлять 0,1 млн баррелей в сутки», — утверждают эксперты агентства.

В сентябре ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.