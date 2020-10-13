В МВФ изменили прогноз по падению ВВП России в 2020 году

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Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку снижения российской экономики в 2020 году.
В МВФ изменили прогноз по падению ВВП России в 2020 году
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Как указывает ТАСС со ссылкой на доклад фонда о перспективах развития мировой экономики, в организации полагают, что ВВП России в 2020 году упадёт до 4,1%.

До этого в МВФ прогнозировали падение на уровне 6,6%.

Также, по оценкам фонда, в 2021 году ВВП России будет восстанавливаться более низкими темпами, чем ожидалось — рост составит 2,8% вместо 4,1%.

Ранее глава Министерства экономики Казахстана Руслан Даленов рассказал об уровне сокращения ВВП страны в 2020 году.

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