В Казахстане оценили уровень сокращения ВВП страны в 2020 году

Глава Министерства экономики Казахстана Руслан Даленов рассказал об уровне сокращения ВВП страны в 2020 году.

«Международные финансовые организации оценивают реальный рост экономики Казахстана на 2020 год от -2,3% до -2% с последующим устойчивым положительным ростом со следующего года. С учётом текущих тенденций в секторах экономики, по нашей оценке, рост ВВП в 2020 году составит -2,1%», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Национальный банк страны прогнозирует годовую инфляцию на уровне 8%.

Ранее власти Испании дали прогноз по падению ВВП страны в 2020 году.