Власти Испании дали прогноз по падению ВВП страны в 2020 году

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Правительство Испании прогнозирует, что ВВП страны сократится в текущем году на 11,2% из-за последствий пандемии коронавируса.
Власти Испании дали прогноз по падению ВВП страны в 2020 году
  • Reuters

Об этом, как сообщает ТАСС, заявила заместитель председателя правительства, министр экономических дел и цифровой трансформации страны Надя Кальвиньо.

«Предполагаемое падение ВВП в 2020 году составит около 11%», — сказала она.

По её словам, уровень безработицы в королевстве может достигнуть 17,1%.

Вместе с этим министр подчеркнула, что «делать экономические прогнозы особенно сложно в настоящее время, связанное с неопределённостью».

Ранее Национальный институт статистики Бразилии сообщил о падении ВВП из-за пандемии.

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