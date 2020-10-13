В Томской области рассказали о росте числа компаний-экспортёров
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Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на данные пресс-службы областной администрации.
«В 2020 году томский Центр поддержки экспорта в режиме онлайн организовал более 30 бизнес-миссий для малых и средних предприятий региона. До конца года запланировано ещё 40 таких мероприятий с потенциальными партнёрами», — цитирует издание руководителя центра Александра Беляева.
Свою продукцию томские компании чаще всего экспортируют в Китай, США, Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Киргизию, Великобританию и Монголию.
Как передавала ранее НСН, объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил $18,3 млрд, что на треть больше, чем за аналогичный период 2019-го.