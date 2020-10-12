Россельхознадзор выявил муху-горбатку в табачном сырье из Болгарии
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Как сообщили в российском ведомстве, 12 октября прошла телеконференция между представителями Россельхознадзора и Болгарского агентства по безопасности продуктов питания.
«Россельхознадзор сообщил болгарской стороне о своей обеспокоенности выявлением в поступающем табачном сырье в живом состоянии многоядной мухи-горбатки (Megaselia scalaris (Loew)», — отметили там.
Болгарскую сторону предупредили, что Россельхознадзор не исключает вероятности введения временных ограничений на ввоз в Россию из Болгарии табачного сырья.
Болгарское агентство, в свою очередь, связало выявление вредителя с «некачественно проводимой очисткой контейнеров», в которых перемещается сырьё. Там подчеркнули, что примут «исчерпывающие меры для недопущения аналогичной ситуации в будущем».
«Кроме того, будет проведено тщательное расследование каждого случая обнаружения насекомого в продукции, отправленной в Россию», — говорится в сообщении Россельхознадзора.
В мае Россия сняла запрет на ввоз живой рыбы, экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих из Китая.