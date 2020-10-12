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Россельхознадзор выявил муху-горбатку в табачном сырье из Болгарии

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Россельхознадзор обеспокоен выявлением мухи-горбатки в поступающем из Болгарии табачном сырье — это насекомое считается «крайне опасным вредителем запасов» и входит в перечень карантинных для ЕАЭС и России объектов.
Россельхознадзор выявил муху-горбатку в табачном сырье из Болгарии
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Как сообщили в российском ведомстве, 12 октября прошла телеконференция между представителями Россельхознадзора и Болгарского агентства по безопасности продуктов питания.

«Россельхознадзор сообщил болгарской стороне о своей обеспокоенности выявлением в поступающем табачном сырье в живом состоянии многоядной мухи-горбатки (Megaselia scalaris (Loew)», — отметили там.

Болгарскую сторону предупредили, что Россельхознадзор не исключает вероятности введения временных ограничений на ввоз в Россию из Болгарии табачного сырья.

Болгарское агентство, в свою очередь, связало выявление вредителя с «некачественно проводимой очисткой контейнеров», в которых перемещается сырьё. Там подчеркнули, что примут «исчерпывающие меры для недопущения аналогичной ситуации в будущем».

«Кроме того, будет проведено тщательное расследование каждого случая обнаружения насекомого в продукции, отправленной в Россию», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

В мае Россия сняла запрет на ввоз живой рыбы, экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих из Китая.

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