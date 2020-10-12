Кудрин не исключил падения ВВП России более чем на 5% в 2020 году
- РИА Новости
По его словам, прогнозы правительства слишком оптимистичны и не учитывают нынешний подъём заболеваемости коронавирусом.
«В кризисном 2020 году падение валового внутреннего продукта составит, по последним оценкам Минэкономразвития, около 4%. Думаю, падение будет больше — от 4 до 5% и выше», — сказал Кудрин в интервью ТАСС.
Он считает, что в 2022—2023 годах российская экономика будет расти темпами не выше 2,5%. Глава Счётной палаты также не исключил, что потери для малого и среднего бизнеса от ограничений окажутся больше прогнозируемых.
В июле председатель Центробанка Эльвира Набиуллина оценила срок возврата экономики к докризисному уровню в 1,5 года.