В ЦБ России рассказали об оттоке капитала из страны
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, по данным регулятора, отток капитала за указанный период составил $35,5 млрд.
«Сальдо финансовых операций частного сектора, по оценке Банка России, составило $35,5 млрд против $21,4 млрд годом ранее», — указывается в заявлении.
Отмечается, что в отличие от прошлогодней динамики, когда определяющими были операции банков по сокращению внешней задолженности и наращиванию иностранных активов, в текущем периоде «ключевую роль сыграло снижение обязательств перед нерезидентами — как банками, так и прочими секторами».
Ранее в ЦБ рассказали о международных резервах России.