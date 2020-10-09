В ЦБ России рассказали об оттоке капитала из страны

В Центробанке России рассказали об объёме чистого оттока капитала из страны в январе — сентябре текущего года.

Как сообщает РИА Новости, по данным регулятора, отток капитала за указанный период составил $35,5 млрд.

«Сальдо финансовых операций частного сектора, по оценке Банка России, составило $35,5 млрд против $21,4 млрд годом ранее», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в отличие от прошлогодней динамики, когда определяющими были операции банков по сокращению внешней задолженности и наращиванию иностранных активов, в текущем периоде «ключевую роль сыграло снижение обязательств перед нерезидентами — как банками, так и прочими секторами».

Ранее в ЦБ рассказали о международных резервах России.