Министр энергетики России Александр Новак рассказал о потенциале использования водорода в энергетике.

Он заявил, что «очень актуальная и популярная тема сейчас — водород, его производство, хранение и использование в будущем в качестве источника энергии или накопителя энергии».

«Мы, кстати, тоже в России очень большое внимание этому уделяем, наши компании, такие как «Газпром» и «Росатом», активно занимаются научными исследованиями в этом направлении, разработкой соответствующих технологий... Наша задача здесь — быть, так сказать, в тренде тех изменений, которые происходят, и иметь соответствующие технологии», — цитирует РИА Новости Новака.

Министр отметил, что «многое зависит от себестоимости, экономики процесса».

«На мой взгляд... действительно, есть большой потенциал в этом», — сообщил он.

По его словам, «многие говорят, что доля в энергобалансе в будущем может достигнуть от 7 до 25% водорода».

И, как отметил Новак, «с учётом удешевления технологий производства электроэнергии из солнца и ветра эти технологии сейчас активно развиваются с точки зрения цены».

Он заявил, что «это позволит, конечно, удешевить вопрос производства водорода».

«В настоящее время в основном это природный газ — основной источник производства так называемого серого и голубого водорода», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Минэнерго России совместно с заинтересованными организациями проведёт Энергетическую неделю БРИКС 10—16 октября.