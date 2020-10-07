В ТПП прокомментировали законопроект по вопросам поддержки бизнеса
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«Разработка и обсуждение законопроекта ведутся в тесном сотрудничестве с представителями бизнеса, что позволяет заранее устранить многие проблемные вопросы», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
Как отметил эксперт, есть ряд предложений, важных для предпринимательского сообщества. Одно из них связано с мораторием на проведение плановых проверок в отношении малого бизнеса. В документе его предложено продлить с 1 января по 31 декабря 2021 года.
«Мы, безусловно, поддерживаем эту инициативу Минэкономразвития», — сказал Катырин.
По его словам, важно распространить мораторий в следующем году и на предприятия среднего бизнеса.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.