В ТПП прокомментировали законопроект по вопросам поддержки бизнеса

Короткая ссылка
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин прокомментировал законопроект, который подготовило Минэкономразвития и который связан с принятым летом новым законом о государственном и муниципальном контроле (надзоре).
В ТПП прокомментировали законопроект по вопросам поддержки бизнеса
  • Pixabay

«Разработка и обсуждение законопроекта ведутся в тесном сотрудничестве с представителями бизнеса, что позволяет заранее устранить многие проблемные вопросы», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Как отметил эксперт, есть ряд предложений, важных для предпринимательского сообщества. Одно из них связано с мораторием на проведение плановых проверок в отношении малого бизнеса. В документе его предложено продлить с 1 января по 31 декабря 2021 года.

«Мы, безусловно, поддерживаем эту инициативу Минэкономразвития», — сказал Катырин.

По его словам, важно распространить мораторий в следующем году и на предприятия среднего бизнеса.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить