В ТПП прокомментировали законопроект по вопросам поддержки бизнеса

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин прокомментировал законопроект, который подготовило Минэкономразвития и который связан с принятым летом новым законом о государственном и муниципальном контроле (надзоре).

«Разработка и обсуждение законопроекта ведутся в тесном сотрудничестве с представителями бизнеса, что позволяет заранее устранить многие проблемные вопросы», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Как отметил эксперт, есть ряд предложений, важных для предпринимательского сообщества. Одно из них связано с мораторием на проведение плановых проверок в отношении малого бизнеса. В документе его предложено продлить с 1 января по 31 декабря 2021 года.

«Мы, безусловно, поддерживаем эту инициативу Минэкономразвития», — сказал Катырин.

По его словам, важно распространить мораторий в следующем году и на предприятия среднего бизнеса.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.