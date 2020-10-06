В ФРС оценили темпы восстановления экономики США

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Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл на ежегодном заседании Национальной ассоциации деловой экономики рассказал о темпах восстановления экономики Соединённых Штатов.
В ФРС оценили темпы восстановления экономики США
  • Reuters

«Восстановление продвигается быстрее, чем в целом ожидалось. Самые последние прогнозы участников Федерального комитета по открытым рынкам на нашей встрече в сентябре показали, что восстановление продолжается уверенными темпами», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он подчеркнул, что пока прогноз «остаётся крайне ненадёжным» и, в частности, зависит от распространения и последствий коронавируса.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева высказалась по поводу того, как будет восстанавливаться мировая экономика после пандемии коронавирусной инфекции.

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