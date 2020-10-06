МВФ продлил расширение квот для стран-членов на полгода
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что данное решение было принято на фоне срочных потребностей в балансе платежей стран-членов.
В апреле доступ для стран-членов к ресурсам фонда был повышен с 50% до 100%.
8 сентября глава МВФ Кристалина Георгиева в ходе выступления на виртуальной министерской встрече, посвящённой теме финансирования развития в эпоху COVID-19 и после неё, оценила ситуацию в мировой экономике.