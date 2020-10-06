МВФ продлил расширение квот для стран-членов на полгода

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Международный валютный фонд (МВФ) продлил расширение квот стран-членов на полгода, то есть, до 6 апреля.
МВФ продлил расширение квот для стран-членов на полгода
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что данное решение было принято на фоне срочных потребностей в балансе платежей стран-членов.

В апреле доступ для стран-членов к ресурсам фонда был повышен с 50% до 100%.

8 сентября глава МВФ Кристалина Георгиева в ходе выступления на виртуальной министерской встрече, посвящённой теме финансирования развития в эпоху COVID-19 и после неё, оценила ситуацию в мировой экономике.

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