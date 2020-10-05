Эксперт оценил ситуацию в бизнесе в период пандемии
- © Nikolay Gyngazov/Russian Look
- globallookpress.com
«Сам по себе переход на удалёнку без дальнейших ограничительных мер на экономику сильно не повлияет», — цитирует эксперта Life.ru.
Как отметил Капустянский, в число наиболее пострадавших отраслей попадут те же компании, что и в первый раз: общепит, туризм, логистика, ивент-агентства, парки развлечений, кинотеатры, катки.
«То есть все те компании, которые обеспечивают досуг людям вне дома, не предоставляют услуги первой необходимости и не продают товары первой необходимости», — добавил он.
Ранее, как сообщала НСН, депутат Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева рассказала о мерах поддержки предпринимателей в условиях пандемии коронавируса.