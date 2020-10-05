Кудрин оценил влияние второй волны коронавируса на спад ВВП России

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Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал, как вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19 повлияет на спад ВВП России.
Кудрин оценил влияние второй волны коронавируса на спад ВВП России
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Прогноз не учитывает второй волны COVID, которая, по сути, к сожалению, началась. И, тем самым, падение ВВП этого года всё-таки, наверное, будет большим, чем по официальному прогнозу — где-то от 4% до 5%», — сказал он.

По его словам, в связи со складывающейся ситуацией с COVID-19 российским властям придётся корректировать прогноз и на будущий год.

Ранее в Минэкономразвития России подготовили обзор «Картина деловой активности», в котором говорится, что спад ВВП страны в августе замедлился до 4,3% в годовом выражении.

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