«Русснефть» урегулировала вопрос по просроченным платежам
- Reuters
Отмечается, что компанией было подписано дополнительное соглашение с банком ВТБ, который выступает агентом основного кредитора «Русснефти», катарского банка CQUR.
«Документ урегулировал вопрос платежей компании по кредиту» — цитирует ТАСС комментарий «Русснефти».
Также сообщается, что на момент конца первого полугодия 2020 года долг компании составлял 81,99 млрд рублей.
Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов оценил перспективы спроса на нефть.