«Русснефть» урегулировала вопрос по просроченным платежам

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Нефтяная компания «Русснефть» урегулировала вопрос о пропущенных платежах по долгу перед основным кредитором.
«Русснефть» урегулировала вопрос по просроченным платежам
  • Reuters

Отмечается, что компанией было подписано дополнительное соглашение с банком ВТБ, который выступает агентом основного кредитора «Русснефти», катарского банка CQUR.

«Документ урегулировал вопрос платежей компании по кредиту»  — цитирует ТАСС комментарий «Русснефти».

Также сообщается, что на момент конца первого полугодия 2020 года долг компании составлял 81,99 млрд рублей.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов оценил перспективы спроса на нефть.

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