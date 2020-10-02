«Русснефть» урегулировала вопрос по просроченным платежам

Нефтяная компания «Русснефть» урегулировала вопрос о пропущенных платежах по долгу перед основным кредитором.

Отмечается, что компанией было подписано дополнительное соглашение с банком ВТБ, который выступает агентом основного кредитора «Русснефти», катарского банка CQUR.

«Документ урегулировал вопрос платежей компании по кредиту» — цитирует ТАСС комментарий «Русснефти».

Также сообщается, что на момент конца первого полугодия 2020 года долг компании составлял 81,99 млрд рублей.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов оценил перспективы спроса на нефть.