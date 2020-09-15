Экономист оценил перспективы спроса на нефть

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов оценил перспективы спроса на нефть.

«Сегодня корпоративный кодекс во многих странах требует от компаний учёта экологического и социального фактора при инвестициях. Ответственное инвестирование предполагает использование технологий, минимизирующих влияние на окружающую среду, что, безусловно, приведёт к снижению перерабатываемой нефти», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, нынешняя ситуация в экономике вполне может стать разворотной точкой для формирования нового уклада и обеспечить заметное снижение объёмов используемой нефти.

Как отметил Ордов, в постиндустриальном обществе тренд на снижение нефти практически предопределён и к 2050 году потребность в ней, скорее всего, упадёт более чем на 10%.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.