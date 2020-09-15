Экономист оценил перспективы спроса на нефть

Короткая ссылка
Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов оценил перспективы спроса на нефть.
Экономист оценил перспективы спроса на нефть
  • Reuters

«Сегодня корпоративный кодекс во многих странах требует от компаний учёта экологического и социального фактора при инвестициях. Ответственное инвестирование предполагает использование технологий, минимизирующих влияние на окружающую среду, что, безусловно, приведёт к снижению перерабатываемой нефти», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, нынешняя ситуация в экономике вполне может стать разворотной точкой для формирования нового уклада и обеспечить заметное снижение объёмов используемой нефти.

Как отметил Ордов, в постиндустриальном обществе тренд на снижение нефти практически предопределён и к 2050 году потребность в ней, скорее всего, упадёт более чем на 10%.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить