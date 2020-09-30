Новый банк развития БРИКС одобрил кредиты на проекты в России
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление банка.
В том числе был одобрен кредит Черноморскому банку торговли и развития на сумму €100 млн (более $117 млн) на развитие сектора водного транспорта России.
Также два кредита по $100 млн будут предоставлены Евразийскому банку развития на проект по строительству платных дорог и на программу модернизации системы водоснабжения и санитарии.
Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры поддержки бизнеса в России.