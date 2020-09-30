Новый банк развития БРИКС одобрил кредиты на проекты в России

Короткая ссылка
Новый банк развития БРИКС одобрил три кредита на общую сумму более $300 млн на реализацию трёх инфраструктурных проектов на территории России.
Новый банк развития БРИКС одобрил кредиты на проекты в России
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление банка. 

В том числе был одобрен кредит Черноморскому банку торговли и развития на сумму €100 млн (более $117 млн) на развитие сектора водного транспорта России.

Также два кредита по $100 млн будут предоставлены Евразийскому банку развития на проект по строительству платных дорог и на программу модернизации системы водоснабжения и санитарии.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры поддержки бизнеса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить