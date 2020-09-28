В АБР заявили о риске для сегмента кредитных карт

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Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьёзные риски для банковской розницы, особенно для сегмента кредитных карт. Как пишет РБК, это следует из письма Ассоциации банков России (АБР) в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
В АБР заявили о риске для сегмента кредитных карт
  • РИА Новости

Отмечается, что, по мнению банков, предложенный правительством законопроект может нарушить баланс интересов кредиторов и заемщиков, так как слишком расширяет права клиентов.

«Отдельные клиенты в целях получения доходов специально могут обращаться к финансовым организациям, в контролирующие органы и суд с оспариванием любых дополнительных услуг», — предупреждают банкиры.

АБР предупреждает, что участники рынка могут отказываться от выдачи кредиток в пользу кредитов наличными.

В конце августа сообщалось, что, по данным Бюро кредитных историй, в июле доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума.

Ранее исполнительный директор проекта «За права заёмщиков» ОНФ Евгения Лазарева рассказала об обращениях граждан. В беседе с kp.ru она отметила, что они делятся на три типа.

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