В АБР заявили о риске для сегмента кредитных карт
- РИА Новости
Отмечается, что, по мнению банков, предложенный правительством законопроект может нарушить баланс интересов кредиторов и заемщиков, так как слишком расширяет права клиентов.
«Отдельные клиенты в целях получения доходов специально могут обращаться к финансовым организациям, в контролирующие органы и суд с оспариванием любых дополнительных услуг», — предупреждают банкиры.
АБР предупреждает, что участники рынка могут отказываться от выдачи кредиток в пользу кредитов наличными.
В конце августа сообщалось, что, по данным Бюро кредитных историй, в июле доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума.
Ранее исполнительный директор проекта «За права заёмщиков» ОНФ Евгения Лазарева рассказала об обращениях граждан. В беседе с kp.ru она отметила, что они делятся на три типа.