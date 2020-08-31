Россияне стали активнее использовать кредитные карты

По данным Бюро кредитных историй (БКИ), в июле доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что БКИ «Эквифакс» проанализировало, насколько активно граждане используют лимиты по кредитным картам.

По итогам июля на 14 процентных пунктов, до 68%, вырос уровень утилизации лимита (совершение покупки или получение средств в банкомате) в течение первого месяца после получения кредитки.

Главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин выразил мнение, что «граждане стали более ориентированы на использование кредитного ресурса отчасти вследствие совершения отложенных ранее покупок, отчасти из-за необходимости рефинансировать долги».

Ранее портал kp.ru сообщил, что в Санкт-Петербурге банки выдали более 20 тыс. льготных кредитов, в том числе ипотечных, с конца апреля по август 2020 года.

В июле президент Ассоциации российских банков, член совета директоров Национального бюро кредитных историй Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение запретить оформление кредитов через мобильные приложения.