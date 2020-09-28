Кудрин дал прогноз по ценам на нефть

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В ближайшее время мировые цены на нефть будут оставаться в диапазоне $40—50 за баррель. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Кудрин дал прогноз по ценам на нефть
  • © РИА Новости / Илья Питалев

По его словам, резкие колебания цен на нефть могут произойти в случае усиления мирового кризиса. Однако «ко второй волне пандемии все страны и правительства будет относиться иначе, чем к первой», уверен Кудрин.

«Во время первой волны никто не знал масштаб заражения и последствий с точки зрения смертности. Сейчас все более смело к этому относятся. Уже начала продаваться вакцина, научились быстрее реагировать с точки зрения медицины. То есть последствия второй волны, даже если она будет очень сильной, окажутся меньше. Поэтому и правительства будут меньше вводить ограничения», — отметил он.

На этом фоне глава Счётной палаты не ожидает повторного обвала мировых цен на нефть «до тех значений, которые были весной».

«Тем более с учётом действия соглашения ОПЕК+, думаю, цены удержатся выше $40», — добавил Кудрин.

Ранее глава Счётной палаты заявил, что добыча нефти в России после пандемии не снизится, однако она уже не будет приносить такие доходы, как в последние 20 лет.

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